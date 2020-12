L'Inter suma una nova victòria i és líder en solitari (0-1)

El vigent campió va superar la Penya d’Andorra amb un gol de Cristian Martínez, i també va vèncer l’UE Santa Coloma

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

L’Inter Club d’Escaldes és el nou líder en solitari de la Lliga Multisegur Assegurances després de derrotar per la mínima l’FC Penya d’Andorra a la segona jornada del campionat. El conjunt que dirigeixen Otger Canals i Josep Manel Ayala van aprofitar per avançar-se ben d’hora gràcies a un gol de penal de Cristian Martínez als tres minuts de joc. Els escaldencs van dominar el matx i van generar diverses ocasions de gol, tot i que la Penya va mostrar solidesa defensiva.



A l’únic altre partit de la jornada, l’UE Santa Coloma va obrir la lliga amb victòria 1-0 contra el Carroi. Els groc-i-negres no van poder debutar el cap de setmana pels casos positius a l’Atlètic Escaldes, i ahir van endur-se un duel igualat contra el Carroi gràcies a un gol de l’internacional Victor Bernat al tram inicial de la primera meitat.



Després dels duels disputats de la segona jornada (es van ajornar l’Engordany-Atlètic Escaldes i l’UE Sant Julià-FC Santa Coloma, que es jugaran el 17 de gener), l’Inter Club d’Escaldes lidera la competició amb dos victòries en dos partits, mentre que UE Santa Coloma i Carroi estan empatats en segona i tercera posició amb una victòria cadascun d’ells.