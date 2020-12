El CV Encamp suma la tercera victòria consecutiva (0-3)

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:49

El CV Encamp va allargar la bona dinàmica a la Primera Nacional i ahir va sumar la tercera victòria consecutiva, en aquest cas a la pista del CV Barberà, per un contundent 0-3.

El conjunt català arribava com un dels millors del campionat en tercera posició, però l’inici dels encampadans va ser de luxe, ja que van realitzar un bon joc des del principi i van mostrar una concentració excel·lent que els va servir per adjudicar-se el primer set per 16-25. A la segona mànega, els catalans van intentar reaccionar i van posar en més complicacions els homes de Jose García, però els tricolors van saber estar serens en els moments claus i van acabar vençent per 22-25.



Al tercer set, els locals anaven a la desesperada en busca de la remuntada però, de nou, el CV Encamp va saber jugar millor en els instants decisius, i van acabar enduent-se el parcial per 21-25 i van sumar la tercera victòria d’aquesta temporada.

Amb el triomf, els encampadans se situen amb nou punts a la classificació, i la setmana que ve afrontaran una doble jornada per recuperar duels ajornats. Dissabte rebran el CN Sabadell, i diumenge viatjaran a Manresa.