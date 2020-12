El CE Sant Julià s'endú un punt d'Alcoletge al final (5-5)

El conjunt de Jorge Dias va empatar el partit quan només faltaven 13 segons en un partit marcat per la igualtat

Actualitzada 06/12/2020 a les 06:54

Redacció Alcoletge

El CE Sant Julià va sumar ahir un punt in extremis a Alcoletge a la primera de les dues cites que tenen els lauredians aquest cap de setmana a la Tercera Divisió nacional. El duel va arrencar malament per als homes de Jorge Dias, que van veure com Ronel avançava els lleidatans al marcador al primer minut, tot i que les dianes de Brayan Pinto i Francisco Domínguez van capgirar el marcador. L’Alcoletge va tornar a donar la volta al partit amb els gols de Jordi i Carles, però Brayan Pinto, de nou, va empatar el matx just abans del descans.



A la represa, Unai i Albert van fer el 5-3 que semblava definitiu per al conjunt local, però el CE Sant Julià va passar a atacar amb porter jugador i va aconseguir retallar diferències amb el 5-4 de Leonardo Santos. Els lauredians buscaven l’empat, però no arribava, i quan semblava que marxarien d’Alcoletge sense premi, va arribar el 5-5 a només 13 segons per al final gràcies al gran protagonista del partit, Brayan Pinto, que va anotar el seu tercer gol.



Sense temps per descansar, el CE Sant Julià segueix recuperant els partits que es van haver d’ajornar a causa del coronavirus, i aquesta tarda rebrà al CFS Laguna al pavelló lauredià.