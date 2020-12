El MoraBanc suma la cinquena victòria seguida

Actualitzada 06/12/2020 a les 14:09

El MoraBanc Andorra segueix amb la bona dinàmica i ha sumat la cinquena victòria consecutiva, i tercera a la Lliga Endesa, després de superar el Reial Betis Coosur per 72-55 al Poliesportiu en un duel que els tricolors han dominat en tot moment i on Babatunde Olumuyiwa ha estat l'MVP dels del Principat.

El MoraBanc ha sortit dominant al marcador amb un 10-2 que ha obligat a Joan Plaza a demanar temps mort, una aturada que ha fet reaccionar el Betis amb un parcial de 3-10, tot i que els tricolors han tancat el primer quart per davant (16-14). Els visitants han posat una marxa més al segon període i han arribat fins i tot a capgirar el marcador, tot i que els homes d'Ibon Navarro han començat a trencar el partit just abans del descans amb vuit punts de marge (36-28).

A la represa el MoraBanc ha deixat el partit pràcticament vist per sentència arribant a agafar una màxima diferència de 20 punts (55-35) gràcies a la bona feina dels tricolors, tant en atac com en defensa, i a la inoperància visitant, tot i que uns mals moments dels del Principat han fet que el Betis reaccionés i baixés la diferència als deu punts (58-48) a l'inici de l'últim quart. Els homes d'Ibon Navarro no s'han deixat sorprendre i han guanyat 72-55 per sumar el sisè triomf a l'ACB

Babatunde Olumuyiwa ha estat el millor jugador del partit amb 6 punts, 9 rebots, 1 assistència i 1 tap per 16 crèdits de valoració, mentre que Oriol Paulí ha estat el màxim anotador tricolor amb 15 punts.

Els triclors tindran ara un petit descans abans d'afrontar una setmana amb triple compromís. Dimecres el Lokomotiv Kuban de Krasnodar visitarà el Poliesportiu en duel d'Eurocup, i després hi haurà una doble cita a l'ACB: divendres a casa contra el Saragossa, i diumenge a domicili a Sant Sebastià.