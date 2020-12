Carola Vila acaba 38a a l'esprint de la Copa d'Europa

Actualitzada 06/12/2020 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

L’equip d’esquí de fons de la FAE va encetar ahir la temporada amb la disputa de l’esprint de la Copa d’Europa de Goms. Carola Vila va ser 38a a la cursa femenina amb un temps de 3’36”36 a 24 segons del triomf, Quim Grioche va acabar 80è a la carrera júnior a 36 segons del millor registre, i Irineu Esteve finalment no va disputar la prova.



Els esquiadors van decidir participar a l’esprint com a preparació per a les curses d’avui, on ja buscaran resultats. Esteve disputarà els 15 quilòmetres estil patinador, Grioche farà la prova de 10 quilòmetres, igual que Vila.



Pel que fa a l’esquí alpí, Cande Moreno no va poder disputar ahir la Copa del Món de supergegant de Saint Moritz ja que va ser suspesa a causa de la nevada i el fort vent que hi havia a l’estació Suïssa. A més, l’organització va decidir suspendre també la segona cita del circuit mundial que estava prevista per aquest matí. Moreno té previst participar a una Copa d’Europa a la mateixa estació el dimarts.