A seguir amb la inspiració

Actualitzada 06/12/2020 a les 06:58

PRESÈNCIA D'UNS 1000 'AFICIONATS' A LES GRADES DEL POLIESPORTIU

L’equip tindrà davant el Betis el suport virtual de prop de 1.000 espectadors. La campanya que el club va endegar amb Catalana Occident permet que estiguin presents a la bombonera, ocupant una localitat en format mosaic, la plantilla, exjugadors històrics del club i els aficionats que han adreçat la seva fotografia.

El MoraBanc Andorra segueix descomptant partits en aquest carregat i exigent mes de desembre. Aquest migdia arriba un ferit Coosur Reial Betis al Poliesportiu, amb Joan Plaza a la banqueta, una nova prova pels tricolors que semblen agafar velocitat de creuer, amb tres victòries consecutives un cop superat el brot de coronavirus que va assotar a la plantilla i l’staff tècnic. La confiança i la inspiració de l’equip sembla haver maridat a la perfecció als darrers dies i el grup de Navarro es presenta a l’enfrontament davant els verd-i-blancs exhibint una solidesa i una solidaritat en el joc que atorguen la llicència de seguir aspirant a la part alta de la classificació.El control de rebot podria ser clau i la puixant tasca en aquest aspecte de Tyson Pérez, tercer millor rebotejador de la competició, amb més de set captures de mitjana, esdevindrà definitiva per superar l’equip andalús. A més, mantenir la mateixa intensitat dels darrers partits és un altre dels punts que l’equip tricolor no vol desobeir. Un dels tècnics adjunts d’Ibon, David Eudal, va assegurar que espera al millor Betis, a més, tenint en compte el debut de Joan Plaza a la banqueta. “No sabem del tot quin Betis ens trobarem demà [per avui] però sabem que el Joan [Plaza]treballa molt bé l’aspecte defensiu i el rebot i esperem un partit molt complicat davant un Betis que oferirà la seva millor versió”, va assenyalar. Lògicament, Eudal va valorar d’una manera molt positiva els darrers resultats de l’equip i va apuntar que “està clar que les darreres victòries ajuden i tenim un sensacional ambient ara mateix el vestidor i esperem que ens duri molts dies”. Eudal va destacar que “haurem de jugar molt bé les nostres cartes si volem guanyar el partit”. Per Tunde Olumuyiwa no serà un partit més. El pivot de Sierra Leona va ser una de les peces clau en el darrer ascens a l’ACB del Betis i va reconéixer que “és cert que conec a molta gent del club i es pot dir que és especial jugar contra el Betis”. Ara bé, va subratllar que “la veritat és que no penso gens en això i en quan comenci el partit només estaré concentrat en guanyar”. Moussa Diagne i Tomasz Gielo, que encara arrosseguen molèsties, seran dubte fins a darrera hora per enfrontar-se a un Betis que, tot i que només ha sumat dues victòries, té molta qualitat a la seva plantilla. De ben segur que homes com Outtara, Spires, Niang, Ndoye o Feldeine poden generar maldecaps.