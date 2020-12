La primera jornada de la Lliga Viatges Pantours, plena de golejades

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:59

Si hi ha hagut un tret diferencial en la primera jornada de la Lliga Viatges Pantours ha estat, sens dubte, les golejades escandaloses que s’han produït. La diferència de nivell i ritme entre els equips que lluiten pel títol i per la participació a Europa i la resta és abismal i tot plegat fa que alguns dels resultats siguin exageradament contundents. A banda del 31 a 0 de l’Atlètic Escaldes davant el Comapedrosa, la UE Extremenya va guanyar el CE Carroi per 0 a 26 i el Sideco Encamp va castigar l’Atlètic Amèrica 22 a 0, amb set gols de Saviola. Golejades com l’11 a 2 del DDS Madriu davant la Casa de Portugal o el 8 a 0 del Ranger’s contra el Copsa PVE 93 han quedat, fins i tot, deslluïdes per la brutalitat de les altres tres golejades. A més, el Pas de la Casa i la UE Santa Coloma van empatar (3-3) i l’FS La Massana va guanyar 4 a 8 l’FC Santa Coloma.