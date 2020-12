L'FC Andorra podrà reprendre els entrenaments dilluns

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:55

Marc Basco

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Arribat a la recta final del brot de Covid-19 que va assotar jugadors i membres del cos tècnic de l’FC Andorra, amb 18 casos, l’entrenador, Nacho Castro, planifica els últims partits de l’any 2020, el 16 de desembre contra el Burgos a El Plantío de la Copa del Rei, i el dia 20, a la lliga, davant el CE l’Hospitalet al Municipal de la Feixa Llarga. “Si tot va bé i la doctora ens autoritza amb els testos dels jugadors tornarem a entrenar dilluns”, va explicar Castro. “Els jugadors que tornin de la malaltia tindran sis o set sessions d’entrenament abans del partit de la Copa del Rei i, per tant, hem de valorar el seu físic tant per al matx contra el Burgos, com el de l’Hospitalet”, va afegir. L’entrenador de l’equip tricolor va reconèixer que aquest segon brot ha significat “un contratemps important, com el del principi de lliga, tot i que aquella vegada va ser de menys gent”. El tècnic asturià va subratllar que “sabem que el format és el que és i la situació afecta quant a planificació, sobretot anímicament, però crec que tot plegat ens farà ser més forts”. Per Castro, “no serà fàcil tenir un bon estat de forma amb aquesta nova aturada, amb jugadors amb sensacions complicades i un temps sense treballar”. Finalment, per al preparador de l’FC Andorra serà clau “poder fer una bona minipretemporada”.