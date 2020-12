El ministre Benazet veu “lluny” la presència de públic al Poliesportiu

El Govern considera que de moment s’ha de seguir evitant el màxim possible la interacció social

Malauradament, sembla que a curt termini no hi haurà la possibilitat de permetre l’entrada progressiva de públic al Poliesportiu per als partits del MoraBanc Andorra. L’ACB ha elaborat un protocol que permet l’entrada als pavellons de 500 aficionats, però ara per ara el Govern ha barrat el pas a aquesta opció.



El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va assenyalar ahir amb fermesa que veia encara “lluny” la possibilitat de permetre l’entrada de públic a la bombonera: “Estem millorant progressivament les nostres dades epidemiològiques, però encara mantenim una casuística elevada”, va introduir. En aquest sentit, Benazet va explicar que “50 malalts