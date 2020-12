Demanda per entrenar

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:36

SURF DE NEU

EL MUNDIAL A LA XINA, SUSPÈS

La FIS va anunciar ahir la suspensió de totes les competicions internacionals que havien de tenir lloc aquesta temporada a la Xina, entre les quals hi havia el Mundial de surf de neu, en què havia de competir Lluís Marín. La Federació Internacional va prendre aquesta decisió arran de la segona onada de la Covid-19 que està limitant la mobilitat entre els diferents països. A més del Mundial de surf de neu afecta també la Copa del Món d’altres disciplines que havia de servir com a preparació per als Jocs Olímpics que es faran el 2022 a la capital xinesa.



D’altra banda, Lluís Marín i Maeva Estévez van tancar una estada de preparació a Cervínia (Itàlia). Tot i que el calendari de surf de neu està suspès durant tot el mes, els surfistes van entrenar amb l’equip francès.

CANDE MORENO TORNA TRES ANYS DESPRÉS A LA COPA DEL MÓN I ESTRENA PER A L'EQUIP DE FONS

Cande Moreno tornarà tres anys després a la Copa del Món amb la disputa de dues curses de supergegant a Saint Moritz. La d’avui arrenca a les 11.30 hores i l’esquiadora començarà amb el dorsal 55 de 63 participants.



La primera idea de calendari era arrencar el curs amb una Copa d’Europa, però la suspensió de diverses proves faran que l’inici sigui finalment al circuit mundial. Moreno ha disputat una única Copa del Món el desembre de 2017 a Val-d’Isère, en un supergegant que no va poder finalitzar.

D’altra banda, ahir va disputar-se un eslàlom FIS a Pfelders on Àlex Rius va ser 22è i Xavier Cornella, 30è.



Aquest cap de setmana també estrena la temporada l’equip d’esquí de fons amb Irineu Esteve, Carola Vila i el júnior Quim Grioche, amb la Copa d’Europa de Goms (Suïssa). Avui es fan les proves d’esprint (encara no està decidit si hi participaran) i demà són les curses d’estil patinador.

La Federació Andorrana d’Esquí i tots els clubs del país van reunir-se ahir amb la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, per demanar que els equips nacionals, EEBE (esquí estudi i batxillerat esportiu) i de base puguin entrenar a les pistes d’esquí del país tot i l’anunci que els dominis no obriran, com a mínim, fins a principi de gener. El president de la FAE, Pepi Pintat, va entregar una carta a la ministra Riva en la qual sol·licitava l’autorització per realitzar els entrenaments, sempre que les condicions de neu ho permetin. Aquesta missiva estava signada pels dirigents dels clubs i es demanava a l’executiu que interfereixi amb les estacions o amb Ski Andorra perquè es pogués reprendre l’activitat.La trobada va transcórrer dintre d’un ambient de cordialitat, i la ministra Sílvia Riva va transmetre als clubs i a la FAE el compromís de l’executiu per estudiar i analitzar la demanda. De fet, la titular del departament té previst exposar la petició del sector a la reunió del consell de ministres de dimecres vinent , i també adreçar-se a l’entitat que aglutina totes les estacions.El president de la FAE, Pepi Pintat, va destacar que aquesta mesura ja s’està realitzant en països de l’entorn com Itàlia o França, i va assegurar al Diari que “creiem que si hi ha neu al país i es pot fer, era la nostra obligació demanar-ho”. A més, va afegir que “si aquí tenim neu i es pot no té sentit que enviem els nanos a Madrid o a Suècia”, mentre que des de la banda ministerial Sílvia Riva va afirmar que “era una demanda unànime de la federació i tots els clubs”. També s’hi va referir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que va declarar que “és un aspecte que es treballarà entre el ministeri de Cultura i Esports i el de Salut, però encara no l’hem abordat”.Un cop exposada la postura de la federació i dels diversos clubs a l’executiu, un dels següents passos seran les converses amb Ski Andorra. En aquest sentit, el president de la FAE, Pepi Pintat, va mostrar-se optimista i va manifestar que “crec que les estacions s’avindrien, al final són decisions polítiques i nosaltres ho hem de consensuar amb el Govern, però crec que des d’Ski Andorra ens dirien que sí”.A la carta que la FAE va entregar al Govern hi havia també un pla de treball per tal de repartir i distribuir els entrenaments en diverses ubicacions i evitar aglomeracions. A més, federació i clubs van mostrar la seva predisposició a fer unes sessions controlades que s’adaptin a l’espai d’entrenament disponible, els horaris d’obertura i tancament que es proposin i a les mesures de prevenció de la Covid-19 que estacions i federació van elaborar per a aquesta temporada. En aquest aspecte, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va valorar positivament “la feina que la federació i els clubs van fer entre ells”.