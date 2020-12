Esteve, Vila i el júnior Grioche enceten el curs a Suïssa

Lluís Marín i Maeva Estévez tanquen una estada de 10 dies a Cervinia

Actualitzada 04/12/2020 a les 10:51

Redacció Andorra la Vella

Irineu Esteve i Carola Vila tornaran a la competició aquest cap de setmana a la Copa d'Europa d'Ulrichen-Goms, a Suïssa, on també hi serà present el júnior Quim Grioche. El primer competirà en els 15 quilòmetres patinadors diumenge, mentre els altres dos ho faran a la de 10 quilòmetres. A més, és possible que algun dels tres sigui demà a la sortida de la prova sprint amb l'única intenció de tornar a posar-se un dorsal i treure els nervis, i sense mirar el resultat. La setmana vinent, el dia 13, s'estrenaran a la Copa del Món de Davos (Suïssa).



Estada a Cervinia

De la seva banda, tot iq ue el calendari de competicions d'SBX pel mes de desembre està suspès, l'equip de boardercross de la FAE es continua entrenant per a l'inici de la temporada. Lluís Marín i Maeva Estévez han tancat una estada de preparació de 10 dies a Cervinia (Itàlia), juntament amb l'equip de Copa del Món de França. Actualment, la previsió per ambdós és que puguin encetar la temporada el 14 i 16 de gener a la Copa del Món de Montafon (Àustria).