Actualitzada 04/12/2020 a les 14:05

La Federació Andorrana d'Esquí (FAE) i els clubs del país han demanat al Govern la possibilitat d'entrenar a les pistes tot i el tancament d'aquestes fins al gener. El president de l'ens, Josep Pintat, ha tingut una reunió amb la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz. Pintat ha entregat una carta signada per tots els clubs on es demana que, "sempre que les condicions de neu ho permetin, els equips nacionals i EEBE (sub-16 i sub-14) i els grups sub-12 i sub-10 puguin iniciar els entrenaments".En la carta remesa a l'executiu es demana que Govern interfereixi amb Ski Andorra i les estacions perquè es pugui reprendre l'activitat. La ministra Riva ha traslladat a la federació i als clubs el compromís del Govern per treballar i estudiar la demanda del sector amb la voluntat que puguin entrenar.