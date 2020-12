Benazet encara veu "lluny" el retorn del públic a l'esport

El ministre respon a la petició de l'ACB de poder acollir als pavellons un màxim de 500 espectadors

Actualitzada 04/12/2020 a les 18:50

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Salut, Joan Mart´´inez Benazet, encara veu lluny la possibilitat que els esdeveniments esportius puguin tornar a comptar amb la presència de públic. Ho ha assenyalat en resposta a la petició per part de l'ACB de permetre el retorn d'un màxim de 500 espectadors als pavellons, el mateix límit que hi ha a les competicions amateurs espanyoles i que en canvi a les professionals no es permet. "Tot i que anem millorant progressivament i hi ha una disminució de casos a l'UCI, encara tenim una incidència elevada, 50 casos al dia són molts i encara hi ha molta pressió. És un moment que encara no ens permet prendre més mesures de relaxació", ha indicat el ministre, abans de concloure que "encara veig una mica lluny el fet que es pugui veure públic en un partit esportiu". De moment no està clar si el ministeri de Sanitat espanyol accedirà a la demanda de l'ACB, però per ara el MoraBanc Andorra haurà de continuar un temps sense els seus aficionats, així com l'FC Andorra i la resta d'equips del país.