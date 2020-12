Verdú i Esteve no acaben la cursa de Copa d'Europa de Gurgl

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:15

Joan Verdú i Axel Esteve no van tenir un retorn esperat a la competició i no van poder acabar la Copa d’Europa de gegant celebrada a l’estació austríaca de Gurgl. Més enllà de la pandèmia, tots dos esquiadors també sumaven més mesos d’inactivitat degut a les lesions que havien patit i ahir van quedar fora a la primera mànega de la competició.



Pel que fa a Verdú, va sortir amb el dorsal 49, però va sortir de la pista a la meitat del recor­regut. De la seva banda, Axel Esteve tenia el dorsal 77 i va quedar-se fora de combat durant les primeres portes. El triomf va ser per al corredor local Raphael Haaser, acompanyat al podi per l’alemany Stefan luitz i l’italià Alex Hofer.



Després de la primera cursa de Verdú i Esteve, el director d’esquí alpí de la FAE, Max Tissot, va declarar que “la tensió de la cursa ha fet que volguessin fer més coses de les que tocava”. Els dos esquiadors tindran avui una oportunitat per refer-se amb un segon gegant de la Copa d’Europa.