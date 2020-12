Sant tornem-hi

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:08

BILBAO, TERRITORI PROPICI PER ALS TRICOLORS LES ÚLTIMES VISITES

El MoraBanc Andorra té la mesura presa les últimes visites a Miribilla i buscarà la tercera victòria seguida a terres basques. Si a les tres primeres visites a Bilbao els homes de Peñarroya, en aquell moment, no van guanyar cap partit, els dos últims duels disputats a domicili contra el Bilbao Basket han acabat amb triomf tricolor.

No és una marató, però gairebé. El MoraBanc Andorra arrenca avui a Bilbao (18.30 hores) una sèrie de 14 partits en 38 dies que decidiran el futur a curt termini de l’equip amb les opcions per passar de fase a l’Eurocup i de classificar-se per a la Copa del Rei. Coses del calendari, el desembre infernal arrenca a Bilbao, precisament on va començar tot. L’equip hi havia de jugar el 29 d’octubre, però el partit es va haver d’ajornar pel positiu d’Ibon Navarro, que va ser l’inici d’un brot que va portar 13 casos de Covid-19 a la plantilla (11 dels quals entre els jugadors). Després de tres setmanes aturats, els tricolors van poder tornar amb dues victòries, però van haver d’interrompre l’activitat pel que fa als partits durant deu dies per les seleccions. Ara, però, ja no hi ha aturador i l’equip es juga el futur en les properes setmanes.Ibon Navarro haurà d’afrontar el duel d’aquesta tarda sense Moussa Diagne ni Tomasz Gielo, que arrosseguen problemes físics a l’esquena i l’espatlla, respectivament, però el tècnic pot fer una convocatòria de garanties amb 12 jugadors, ja que Bandja Sy podrà debutar en partit oficial aquesta temporada després de la lesió que va patir a la Lliga Catalana. El rival serà un Bilbao Basket que arriba en un mal moment ja que es troba a la part baixa amb dues victòries, empatat als llocs de descens. Tot i això, el tècnic ajudant del MoraBanc, Paco Vázquez, no se’n refia, i va manifestar que “tindrem al davant un equip molt lluitador que, a més, s’ha reforçat amb un jugador important”, amb referència a Regimantas Miniotas, MVP de la lliga de Lituània. Sobre com pot arribar l’equip després de l’aturada, el balear va assenyalar que “és difícil saber si ens ha anat bé o malament, després dels positius ens hauria agradat continuar jugant perquè havíem tornat molt bé”.Un dels jugadors que la setmana passada va estar fora amb el seu combinat nacional és Nacho Llovet, que de cara al matx d’aquesta tarda va assenyalar que “si volem guanyar haurem d’estar bé sobretot en les nostres coses, encertar en els aspectes del joc que se’ns donen bé”. El jugador català també va referir-se al mes de desembre atapeït i va declarar que “afrontem el que ens ve amb moltes ganes i pensant que haurem de recuperar bé entre partit i partit, però als jugadors el que ens agrada és jugar més que entrenar”. Per últim, l’ala-pivot va fer referència a la unió del vestidor després del brot de Covid i va cloure que “ha unit encara més l’equip perquè quasi tots vam passar la malaltia”.