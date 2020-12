La majoria beneeix la proposta de bonificar patrocinis

El PS assegura que no en té constància i terceravia vol esperar a tenir el text enllestit

Els grups parlamentaris de la majoria van mostrar-se satisfets per la voluntat de Govern de modificar l’impost de societats i l’impost de la renda de les persones físiques per introduir incentius fiscals a les empreses que realitzin patrocinis esportius o culturals.



El president del grup demòcrata, Carles Enseñat, va explicar al Diari que “creiem que és bo”, i va afegir que “per nosaltres és un win win perquè el Govern es pot estalviar diners perquè potser alguna part dels projectes seran pagats pel sector privat, els privats s’interessaran més a fer patrocinis i tothom hi sortirà guanyant”. Pel que fa al