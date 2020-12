Els futbolistes de l'Atlètic Escaldes tornen als entrenaments després del brot de coronavirus

Actualitzada 03/12/2020 a les 06:17

Redacció Andorra la Vella

Els futbolistes de l’Atlètic Escaldes van poder tornar als entrenaments després del brot de coronavirus que es va detectar a la plantilla i que va obligar tot l’equip a quedar-se en quarantena obligatòria. Aquesta circumstància va obligar a ajornar el duel que hi havia previst per al cap de setmana passat que havia d’enfrontar els escaldencs amb la UE Santa Coloma.



Els jugadors estan realitzant ja els entrenaments seguint el protocol sanitari (com ara fer-ho amb mascareta), i si el cribratge previ als partits que realitza la federació no detecta tres o més positius es podran estrenar a la Lliga Multisegur diumenge contra la UE Engordany.