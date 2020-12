L'ACB demana el retorn del públic als pavellons

Actualitzada 03/12/2020 a les 14:11

L'ACB ha demanat al govern espanyol el retorn del públic als pavellons amb un protocol que deixaria entrar a 500 persones als partits de la Lliga Endesa. En una carta oberta del president de l'associació, Antonio Martín, titulada El necessari retorn del públic, l'organització explica que ha remès al CSD espanyol (Consell Superior d'Esports) un protocol d'accés als pavellons que és " absolutament segur", i que es tracta " d'un pla complert que cobreix tots els aspectes des de l'accés, la ubicació dels aficionats i que poden fer i no dintre dels recintes" .Martín destaca que la xifra de 500 persones és la que el CSD ha recomanat als esports no professionals a Espanya en recintes tancats, i assegura que "l'impacte negatiu de la economia dels clubs de l'ACB és considerable, i que la gran responsabilitat que han demostrat en els últims mesos mereixen la confiança per la tornada progressiva dels aficionats amb la màxima seguretat".A hores d'ara, el govern espanyol no permet la presència de públic a les competicions professionals (Primera i Segona Divisió de futbol i Lliga ACB).