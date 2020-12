Talín Puyaltó, nou seleccionador de futbol sala

Substitueix a Xavi de la Rosa

Actualitzada 02/12/2020 a les 13:14

Redacció Andorra la Vella

Talín Puyaltó serà el nou seleccionador de futbol sala en substitució de Xavi de la Rosa. El nou tècnic té experiència com a jugador, i també com a entrenador, ja que ha dirigit durant tres temporades el CE Sant Julià, i durant tres més el Puigcerdà Sala CF.



El seleccionador ha manifestat que "és una gran il·lusió que afronto com un repte", i ha afegit que "la intenció és seguir creixent i donar continuïtat a la feina de De la Rosa". Per últim, ha clos que "hem de construir una selecció de futur però també tenim 7 o 8 jugadors jugant fora i tothom té la porta oberta a la selecció nacional". De la seva banda, el president de la FAF, Felix Álvarez, ha destacat que "des de la federació el veiem del tot capacitat per assumir aquest nou repte". Des de la federació també es va voler agrair la feina de Xavi de la Rosa com a seleccionador nacional durant els últims anys.