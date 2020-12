Plantilla completa, però pendent de Tomasz Gielo

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:15

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra va fer ahir el primer entrenament amb la plantilla completa després de l’aturada obligada pel brot de coronavirus i de la interrupció de la competició a causa de les finestres FIBA.

Ibon Navarro ja té tota la plantilla a la seva disposició, però haurà d’estar pendent fins a l’últim moment de Tomasz Gielo, que va tornar del partit amb la selecció de Polònia (el segon no el va poder disputar) amb molèsties a l’espatlla i és dubte per a la represa de la competició dels tricolors demà a la tarda contra el RETAbet Bilbao Basket a domicili.



L’equip farà avui l’últim entrenament al Poliesportiu i tot seguit marxarà cap a terres basques, on recuperarà el primer dels duels que es van haver de suspendre a causa de la Covid-19. Ibon Navarro haurà de descartar dos homes per al duel de demà o un si finalment Gielo no pot jugar pels problemes físics.



D’altra banda, el Betis va anunciar el fitxatge del tècnic Joan Plaza en substitució de Curro Segura. L’entrenador català s’estrenarà contra el MoraBanc diumenge al migdia al Poliesportiu.