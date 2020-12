La Federació Catalana vol arrencar les competicions el 9 i 10 de gener

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:19

La Federació Catalana de Futbol (FCF) va presentar als clubs la proposta de represa de la competició que consta d’un canvi de format a les lligues i de la data d’inici per al 9 i 10 de gener als tornejos de futbol, i del 16 i 17 de gener als de la base, futbol femení i futbol sala. Segons la reformulació, totes les lligues es reduiran a la meitat i es disputaran sota format d’una sola volta.

Segons aquesta proposta, el filial de l’FC Andorra, que encara no ha debutat aquesta temporada a la Tercera Catalana, disputarà una lliga de 17 jornades i no pas de 34 com estava previst en un primer moment a partir del 9 i 10 de gener. La setmana següent entraran en acció l’Enfaf de futbol femení i de futbol sala de categoria sènior, a més de tots els equips de base de l’FC Andorra, el CE Sant Julià, l’FC Encamp, i l’Enfaf.



L’FCF també vol retornar el 50 per cent de les quotes de les llicències dels federats.