L'estrena de Jiménez en un Grand Slam sènior, en l'aire

La jove tennista ha de jugar la prèvia de l’Open d’Austràlia però la situació per la Covid manté el torneig en suspens

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:17

Marc Basco Andorra la Vella

El triomf de Vicky Jiménez Kasintseva a l’Open d’Austràlia júnior de principi d’any li dona accés automàtic al torneig en categoria sènior de l’any vinent, tot i que l’actual situació a Austràlia respecte a la Covid-19 fa que aquesta estrena estigui ara mateix en dubte.



En un primer moment, el torneig estava programat del 18 al 31 de gener, tot i que les últimes informacions apunten que la data d’inici s’endarreriria a l’1 de febrer. Com que Vicky Jiménez Kasintseva no està entre les 200 millors del món en categoria absoluta, la invitació del torneig serà per arrencar des de la fase prèvia, i aquí és on entra un nou condicionant, ja que algunes informacions apunten que les eliminatòries per accedir al quadre principal es podrien disputar en un altre país i no pas a Austràlia per protegir la seguretat de l’estat de Victòria (on està Melbourne).



Aquesta decisió respondria a la voluntat de les autoritats locals que no hi hagi aglomeracions a la ciutat australiana, i alguna de les possibilitats que hi ha sobre la taula són Singapur, Dubai o Doha. Si això tirés endavant, només viatjarien a Oceania els tennistes que s’hagin classificat per al quadre final. A més, també hi ha l’opció d’eliminar la prèvia com ja es va fer a l’US Open.



D’altra banda, la tennista disputa des de dilluns l’Orange Bowl als Estats Units, on intentarà recuperar el número 1 del món.