L'Andorra Skimo es limita a 600 participants i farà tests als corredors

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:14

Redacció Andorra la Vella

La sisena edició de La Sportiva Andorra Skimo tindrà limitada la participació a 600 corredors i realitzarà tests d’antígens als inscrits a la cursa abans d’entregar els dorsals de competició. L’organització de la cursa va comptar amb la col·laboració del biòleg Joel López per elaborar el protocol i està en contacte permanent amb Govern per si s’ha de modificar en funció de l’evolució de la pandèmia.



La prova se celebrarà el cap de setmana del 20 i el 21 de febrer i, com ja va passar l’any passat, hi haurà un total de quatre curses per equips. La prova reina serà l’Ordino-Arcalís Skimo 10, que es farà en dues jornades amb inici a Naturlandia i final a Arcalís, i estarà limitada a 100 equips. Dissabte es farà també la Grandvalira Skimo 6 entre Naturlandia i Grau Roig, amb un límit de 100 equips. Diumenge hi haurà l’Altitude Skimo 4 de Grau Roig a Arcalís (amb 50 equips) i també l’Skimo 2, destinada al jovent i que es farà entre el pàrquing del Puntal i Arcalís.

#1 Pagarán Forfait?

(02/12/20 08:29)