Diagne i Gielo no viatgen a Bilbao però sí que ho fa Sy

El senegalès té molèsties a l'esquena, i el polonès a l'espatlla

Actualitzada 02/12/2020 a les 16:27

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra arrenca demà (18.30 h) la marató de partits del mes de desembre amb la visita al RETAbet Bilbao Basket, i ho farà sense Moussa Diagne ni Tomasz Gielo, els jugadors descartats per Ibon Navarro per problemes físics. El conjunt tricolor té ara mateix 14 fitxes i els tècnics han de deixar fora de la llista a dos jugadors per cada partit, i en aquesta ocasió han estat el pivot senegalès, amb molèsties a l'esquena, i l'aler pivot polonès, que va tornar dels duels amb la selecció amb problemes a l'espatlla.



La notícia positiva és la tornada de Bandja Sy, que va lesionar-se a la Lliga Catalana i encara no ha pogut debutar en ACB ni Eurocup.