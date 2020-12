Benefici fiscal per l'esport

Actualitzada 02/12/2020 a les 06:53

AIXÀS QUANTIFICA EN 300.000 EUROS LES PÈRDUES DEL MORABANC PER LA COVID-19

El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va explicar que l’impacte que ha tingut la crisi de la Covid-19 al MoraBanc Andorra ha estat d’uns 300.000 euros pel que fa a la davallada d’ingressos.



La major part d’aquest concepte té a veure amb els diners que l’entitat no va poder ingressar en el concepte de venda d’entrades, i més tenint en compte que no es van poder disputar dos dels partits que més públic arrosseguen al Poliesportiu d’Andorra, com són les visites de l’FC Barcelona i el Reial Madrid. A més, també va haver-hi afectació pel que fa a alguns dels patrocinadors, tot i que el màxim dirigent de l’entitat tricolor va destacar que “s’ha fet un pas endavant pel que fa als patrocinadors privats”.



A més de la manca d’ingressos, la situació derivada de la pandèmia també va tenir afectació quant a les despeses, ja que van augmentar respecte a exercicis anteriors, especialment pel que fa al capítol mèdic. El dirigent va manifestar que “la situació actual és d’incertesa, però estem agafant aire i esperant que passi tot això aviat”.

El Govern té previst entrar a tràmit parlamentari a principi d’any la modificació de la Llei de l’impost de societats i de la Llei de l’impost de la renda de les persones físiques per introduir incentius fiscals a aquelles societats i empreses que patrocinin entitats sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport, la cultura i l’acció social. La Llei de l’esport, aprovada el desembre del 2018, inclou una disposició final que encomanava a l’executiu la modificació d’aquests texts normatius i, segons ha pogut saber el Diari, el procés arrencarà durant les properes setmanes amb l’entrada dels tràmits al Consell General.Aquesta és una demanda que el sector esportiu del país venia realitzant durant els últims anys, i ahir va refermar-se durant un debat organitzat per la CEA (Confederació Empresarial Andorrana) sobre el futur de l’esport en l’àmbit empresarial, i que va comptar amb la presència del president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, el director de VSL Sports, Gerard Riart, i el CEO d’MVM Sports Group, Albert Miralles. Riart va ser el primer a pronunciar-se i va manifestar que “ara mateix una prova és inviable sense el suport del Govern, els comuns o alguna de les grans empreses del país, i és per això que s’han de buscar beneficis fiscals per als patrocinis a esportistes, clubs o esdeveniments, i això faria que hi col·laborés tothom”. A més, va afegir que “és una de les mancances que hauríem de millorar”.També va referir-s’hi Miralles, que va donar suport a la mesura, i va afirmar que “l’empresari és conscient que si hi dona suport amb patrocini, la repercussió li ve a ell”, i va cloure que “si a sobre hi ha suport als mecenatges o patrocinis tots hi sortim guanyant, tant l’empresari com el club o entitat patrocinada”. Per últim, Aixàs va declarar que “això s’ha de poder incentivar d’alguna manera com passa, per exemple, a Espanya o França, on hi ha esdeveniments d’interès nacional que desgraven i això fa que hi hagi patrocinis”.Durant el debat van aparèixer també altres propostes, com la que va realitzar el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, referent a la modificació de la branca de jubilació de la CASS per tal que els esportistes d’elit cotitzin menys, i així la CASSno hagi de proveir aquestes quantitats, ja que, segons el dirigent, “l’esportista està aquí un o dos anys i mai reclamarà aquesta quantitat”.Els ponents van aprofitar també per destacar el posicionament d’Andorra en el món de l’esport durant els últims anys, i en aquest sentit Albert Miralles va assegurar que “és molt bo que Andorra ja no sigui coneguda com el país del tabac i que ho sigui com el país de l’esport”. Per últim, totes les parts van aprofitar per lloar el conveni del Govern amb Ironman per a la celebració de l’esdeveniment multiesportiu. Sobre aquest aspecte, Gerard Riart va declarar que “és un bon conveni perquè és una empresa líder en el seu sector i que té un target de més d’un milió d’atletes als Estats Units o Anglaterra”.