Una lliga globalitzada

Que el futbol s’ha convertit des de fa temps en un fenomen global és més que evident des de fa uns quants anys (per a molts des de la irrupció de Diego Armando Maradona) i Andorra no ha estat aliena a aquesta circumstància. A poc a poc va anar creixent el nombre de futbolistes de fora de les nostres fronteres que arribaven a la Lliga nacional, i enguany s’ha arribat fins a les 27 nacionalitats representades entre els clubs de la màxima categoria de la competició domèstica, algunes de les quals, d’indrets que no són dels habituals pel que fa a la immigració al Principat.



El que no canvia, però, és que la nacionalitat més representada als equips de la Lliga Multisegur Assegurances és l’andorrana, amb un total de 56 futbolistes (s’han tingut en compte només les fitxes dels primers equips i no les dels equips filials o dependents). Això suposa que aproximadament el 33 per cent dels jugadors de la competició són del país i que tots els clubs de la lliga compten amb futbolistes nacionals a les seves files.



Més enllà de l’andorrà, l’altre col·lectiu més representat és el de futbolistes espanyols, amb 44 jugadors, el 25 per cent del total. La tercera nacionalitat més nombrosa a la lliga no és la de l’altre veí, França, sinó Portugal, amb un total de 13 futbolistes, mentre que el país gal compta amb 10 futbolistes que juguen a la Lliga Multisegur Assegurances.



Més enllà dels països de l’entorn o del continent europeu, a la competició domèstica hi ha també una gran representació de futbolistes americans. L’Argentina, amb vuit, és el país que més futbolistes aporta al torneig, seguida per Colòmbia i Mèxic, amb sis. A més, hi ha representants xilens, peruans i brasilers, amb dos jugadors de cadascun d’aquests països. També hi ha una representació nombrosa de jugadors africans, amb el Senegal com a màxim exponent amb dos esportistes, o jugadors de Mali, Tunísia, Nigèria, Gabon, Guinea-Bissau o Gàmbia.



En el cas dels països africans, i també d’alguns dels americans, hi ha jugadors originaris d’aquests estats però que competeixen com a comunitaris, ja que tenen doble nacionalitat amb algun país europeu com Espanya o França degut als convenis que hi ha entre els diferents estats implicats. En aquest cas hi ha, per exemple, Carlos Júnior, amb nacionalitat espanyola i de la República Dominicana, o Gemelson Vieira, que té la portuguesa i també la de Guinea-Bissau. Per últim, hi ha també algun cas sorprenent com el del futbolista de la UE Sant Julià Milosz Fernández, que durant els últims anys havia jugat a la fundació Marcet de Barcelona i que té les nacionalitats dels Estats Units, Polònia i Mèxic.



TRET DE SORTIDA A LA LLIGA VIATGES PANTOURS

Després de l’inici de les competicions de futbol, durant aquesta setmana es disputarà la primera jornada de la Lliga Viatges Pantours de futbol sala, en què el Sideco FC Encamp tornarà a ser el rival a batre. La competició constarà finalment d’una categoria amb 14 equips i amb un format diferent al dels últims anys, amb una lliga regular a una volta, i després uns play-off. Els equips que acabin entre el primer i sisè lloc disputaran eliminatòries pel títol, mentre que la resta disputaran també un play-off per establir la classificació final.

Seguint el protocol de salut, els jugadors dels equips s’hauran de realitzar un test d’antígens com a molt 48 hores abans de l’inici del partit, i en cas que un equip tingui tres positius o més el duel en qüestió s’haurà d’ajornar.

