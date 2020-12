Mesa al país per a les eleccions del Barça

El club blaugrana va confirmar que s’instal·larà un punt de votació al Principat el 24 de gener

Andorra tindrà finalment un punt de votació per a les eleccions de l’FC Barcelona del 24 de gener vinent, tal com va confirmar ahir el club català. Ja estava previst que el país acollís una mesa electoral per al vot de censura contra Josep Maria Bartomeu, que no es va acabar fent després de la dimissió de l’expresident, i ara el país es mantindrà com una de les seus per a les eleccions vinents. A més d’Andorra, els socis blaugrana tindran nou punts més per escollir el seu president: Barcelona (Camp Nou), Tarragona, Tortosa, Lleida, Girona, Madrid, Sevilla, València i