Aixàs quantifica en 300.000 euros les pèrdues del MoraBanc per la Covid

El president del club ho ha explicat al col·loqui 'El Futur a Debat' organitzat per la CEA

Actualitzada 01/12/2020 a les 12:06

Marc Basco Andorra la Vella

L'afectació de la Covid-19 ha estat d'uns 300.000 euros pel MoraBanc Andorra, segons ha explicat el seu president Gorka Aixàs. El mandatari tricolor ha destacat, però, que els grans patrocinadors de l'entitat han fet "un pas endavant".



El màxim dirigent del MoraBanc Andorra ha participat a un nou col·loqui de la Confederació Empresarial Andorrana dintre del cicle El Futur a Debat, que avui tenia com a eix el futur de les empreses esportives. L'acte ha comptat també amb la presència del director de VSL Sports, Gerard Riart, i Albert Miralles, d'MVM Sports Group. Tots tres han coincidit a destacar com el país s'ha posicionat durant els últims anys en el món de l'esport i han lloat el conveni del Govern amb Ironman per la celebració de diferents proves esportives durant els propers anys.



Durant el debat, tots els participants han fet èmfasi en avançar en els incentius o bonificacions fiscals per les empreses que decideixin patrocinar clubs o esdeveniments esportius, tal i com permet la Llei de l'esport aprovada al 2018, i el president Gorka Aixàs ha posat sobre la taula la possibilitat d'un canvi a la branca de la jubilació de la CASS pel que fa referència als esportistes d'èlit.