Martí manté l'interrogant

Actualitzada 30/11/2020 a les 06:43

UNA QUARANTENA DE DIES DE PROCÉS ELECTORAL FINS QUE S'ESCULL EL PRESIDENT

El sistema electoral del Comitè Olímpic Andorrà contempla uns 40 dies de cursa electoral fins a l’elecció del president en un procés que dona una gran importància als membres cooptats, que poden acabar decidint uns comicis.



El procés arrenca amb l’assemblea, que demana a les diferents federacions que nomenin el seu representant al ple (l’encarregat d’escollir posteriorment el president) en un termini màxim de 21 dies. De manera paral·lela, el COA ha de convocar tots els atletes que hagin representat Andorra en els tres últims Jocs Olímpics tant d’estiu com d’hivern, i d’aquí en surten els quatre representants dels esportistes.



Un cop establerts els representants de la federació i dels esportistes, les diferents federacions tenen la possibilitat de proposar una persona que opti a ser cooptada (han de ser persones amb una certa rellevància dins del món esportiu del país), amb un màxim de la meitat de les federacions que hi ha al COA, i la candidatura ha de tenir un suport majoritari del ple constitutiu.



Les candidatures a les eleccions es poden presentar fins a 48 hores abans dels comicis, i han de tenir els avals d’una desena dels membres del ple. Si hi ha més d’una opció per dirigir el COA, ha d’aconseguir la majoria absoluta en primera volta, o la simple en la segona, mentre que si hi ha una única llista, aquesta queda automàticament escollida sense la necessitat de celebrar l’acte de la votació.

Un any olímpic com havia de ser aquest és sinònim d’eleccions a les diferents federacions esportives del país, i també al màxim òrgan esportiu, el Comitè Olímpic Andorrà. O si més, no, l’any en què arrenca un procés que acostuma a ser llarg i feixuc. Però més enllà de quan acabaran sent els comicis, la gran incògnita és si l’actual màxim dirigent, Jaume Martí, aspirarà a la reelecció per encapçalar el seu sisè mandat. Segons ha pogut saber el Diari, a hores d’ara encara no té una decisió definitiva presa, i esperarà l’avançament dels esdeveniments per veure si finalment torna a fer un pas endavant per complir la sisena legislatura seguida, i 22 anys al capdavant del càrrec.En el cas que la determinació final fos no presentar-se, s’obriria una successió totalment incerta, ja que entre les fonts consultades dintre de la comissió permanent del COA (l’equivalent a la junta directiva), no hi ha cap membre que hagi fet un pas endavant per optar a la presidència en el cas que Martí decidís no fer-ho.Més enllà dels candidats, una altra de les incògnites és saber quan es faran les eleccions. Els estatuts del COA destaquen que s’han de fer l’últim trimestre de l’any olímpic, o el primer de l’any següent, un cop totes les federacions hagin realitzat els seus pertinents comicis. Actualment falten per fer-ho una desena aproximadament, i seguint el procediment estatutari, la data podria anar cap a meitat o finals del mes de març. segons expliquen les fonts consultades.El problema és que l’actual situació pandèmica ho deixa tot en l’aire, ja que la normativa de l’organisme no permet en cap cas una elecció de càrrecs virtual o telemàtica, i tot dependrà de les restriccions que hi hagi a nivell de reunió de persones. El que sí que hi ha previst és celebrar l’assemblea abans que finalitzi l’any.Jaume Martí és el tercer president que té el Comitè Olímpic Andorrà des de l’any de la seva fundació, el 1971. L’impulsor de l’òrgan i màxim dirigent de l’ens fins al 1997 va ser Isidre Baró, que va deixar el càrrec després que no pogués optar a ser reelegit per no ser triat com a membre cooptat del ple. A partir d’aquell moment va ostentar el càrrec de màxim dirigent Lluís Molné, i cinc anys després, el 2002, va començar l’extensa etapa del mandat de Jaume Martí.