L'Inter Escaldes comença marcant territori (3-1)

Un bon Engordany suma un valuós empat davant l’FC Santa Coloma, amb dos gols de Guillaume

Facturada la primera jornada de la Lliga Multisegur Assegurances, el vigent campió de la competició, l’Inter Club Escaldes, va destapar el curs amb una solvent victòria davant el Sant Julià per 3-1. Els de Rodri van presentar les credencials de bon principi per renovar el títol de lliga amb gols d’Ilde Lima, Betriu i Genís Soldevila. El gol de l’equip lauredià el va fer Virgili.



El partit que va obrir la nova temporada va respondre a les expectatives i l’FC Santa Coloma va acabar empatant (2-2) davant una UE Engordany que es va avançar per dues vegades al marcador, amb dianes