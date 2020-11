Ajornat l'FC Andorra - Badalona pel brot de Covid

El partit s'havia de disputar el cap de setmana

Actualitzada 30/11/2020 a les 17:20

Marc Basco Andorra la Vella

La RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) ha confirmat l'ajornament del duel entre l'FC Andorra i el Badalona que s'havia de disputar aquest cap de setmana a causa del brot de Covid-19 que pateix l'equip tricolor. Amb aquest són dos els partits que tindrà pendent l'entitat després que ahir tampoc es disputés el matx contra el Prat.



Com que el cap de setmana del 12 i 13 de desembre l'equip de Nacho Castro té jornada de descans, els tricolors no tornaran a la lliga de Segona B fins el 18 o 19 de desembre, tot i que aquella mateixa setmana s'hauran de desplaçar a Burgos per disputar partit de la Copa del Rei.