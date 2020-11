Ordino, pioner de l'automobilisme digital

El Centre Esportiu acull fins al 15 de gener un centre d’entrenament virtual

El Centre Esportiu d’Ordino acull des d’ahir i fins al 15 de gener el primer centre d’entrenament d’automobilisme digital. L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) i l’empresa andorrana Virtual Sim Racing han unit esforços per fer realitat el primer centre de tecnificació digital del país, amb un total de 200 metres quadrats, sis simuladors de pilotatge i un simulador de realitat virtual. El nou centre ofereix la possibilitat de practicar l’automobilisme amb simuladors per a tothom i serà també el centre de tecnificació que l’ACA tindrà de manera permanent per als seus pilots, incorporant un nou model d’entrenament en el Programa de