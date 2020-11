Actualitzada 27/11/2020 a les 06:08

LA SITUACIÓ PER LA COVID-19 I LA NATIONS LEAGUE DISPAREN LES DESPESES DE LA FEDERACIÓ

La crisi sanitària ha suposat, evidentment, un augment de les despeses de la FAF, sobretot pel que fa a la participació de la selecció a la darrera Nations League i als tests d’antígens previstos per a les dues primeres setmanes de competició a la Lliga Multisegur, la Lliga Unida i la Viatges Pantours. La federació, per ordre de la UEFA, ha hagut de fer-se càrrec del lloguer dels vols xàrter de la selecció absoluta a Letònia, Malta i les illes Fèroe i tenint en compte que cada vol “ha costat entre 80 i 100 mil euros”. Tal com va explicar al Diari el president Fèlix Álvarez, el cost total només en vols ja voreja els 300.000 euros. La UEFA i la FIFA van ajudar les federacions, entre aquestes l’andorrana, amb una injecció econòmica per sufragar les despeses derivades de la pandèmia. Una xifra que, segons Àlvarez, “queda ja en no res”, tenint en compte els tests de la temporada passada, els vols i els prop de 10.000 euros dels tests d’antígens que es fan ara.

Ildefons Lima ha demanat, en una de les demandes -la de la FIFA- que ha presentat en la seva guerra oberta amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) la inhabilitació “de per vida” com a president de l’ens de Félix Álvarez. Una petició que recull, a més, que el màxim mandatari de la federació de futbol no pugui ocupar cap càrrec esportiu.El veterà central, encara apartat de la selecció, ha interposat dues demandes, “una de les quals a Andorra i que dilluns 30 he d’anar a Batllia a recollir el contingut, perquè no sabem el motiu de la denúncia”, explica al Diari el president Fèlix Álvarez. Aquesta demanda és en bloc, a tots els membres de la junta de la FAF, però la segona, la presentada davant la FIFA, i que es troba en marxa, és a Fèlix Álvarez com a president de la federació. “Aquesta setmana hem enviat les al·legacions dels fets que se’ns acusa i, sorprenentment, van dirigides només a la meva persona i no és extensiva a la resta de membres de la junta” apunta. Álvarez troba “incoherent” que aquesta segona denúncia se centri només en la seva persona perquè la decisió d’apartar-lo de la selecció “no va ser només meva, va ser de tota la junta”. El president de la FAF defensa que la corda no s’ha trencat encara per cap banda i insisteix que, malgrat tot, no tanca la porta a una futura reconciliació amb el jugador. “Tenim l’esperança, sincerament, que es pugui reconduir la situació, tot i que és complicat”. En aquest sentit va afegir que les postures amb el central s’han allunyat, senzillament, perquè Lima ha interposat les esmentades dues demandes. La segona denúncia del jugador ha anat al voltant de dos conceptes, “la vulneració dels seus drets i de la llibertat d’expressió”, tal com indica Álvarez. “No ho consideràvem normal i moralment no és correcte que el president d’una associació -Associació de Futbolistes d’Andorra (AFA)- hagi bolcat tantes crítiques a la gestió de la FAF, sent el capità de la selecció i una icona per a la federació”. En les converses que van mantenir les dues parts, Álvarez apunta que li va fer saber a Lima que “no trobàvem normal aquest tipus d’actitud i ell ho va interpretar com una coacció”. El president de la FAF, a més, lamenta que “vam mantenir converses amb els capitans de la selecció -Marc Pujol, Marcio Vieira i Gomes- i ell mateix [Lima] amb els capitans. Tenia la sensació que volien apropar postures per arreglar la situació però em vaig endur la sorpresa que, mentre estaven aquestes converses, ja feia dos o tres mesos que les demandes estaven posades. Vaja, que molta intenció i moltes ganes de solucionar-ho no tenia”, afegeix.Finalment, Álvarez subratlla que “evidentment que vull que Ildefons Lima es pugui retirar al camp, perquè és un jugador que ha donat molt per la selecció, però li vam fer saber com es podria reconduir la situació i ell ha posat dues demandes”.