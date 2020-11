Un brot contundent

Actualitzada 26/11/2020 a les 06:36

TESTS PARCIALS DE LA FAF DES DE LA TERCERA JORNADA

El protocol de la FAF estableix tests d’antígens complerts durant les dues primeres jornades de competició, mentre que a partir de la tercera hi haurà mostres parcials als equips. No es podran utilitzar els vestidors per dutxar-se, però sí per fer xerrades tècniques, i es preveu arrencar la base la setmana vinent o l’altra.

La pitjor de les previsions s’han complert i els resultats de les PCR practicades a la plantilla i cos tècnic de l’FC Andorra aquest dimarts han detectat aproximadament una dotzena de casos positius en l’equip tricolor. El segon brot de coronavirus que ha patit el grup ha estat, per tant, molt contundent i que va més enllà de les expectatives inicials ja que, en aquesta segona onada, entre futbolistes i membres del cos tècnic, la xifra d’afectats per la malaltia supera la desena.Davant d’aquesta situació, i tal com vam explicar ahir al Diari, el partit entre l’AE Prat i l’FC Andorra previst per diumenge al Municipal Sagnier ha quedat ajornat, una notificació de la que el club tricolor ja va tenir coneixement dimarts a la nit. A més, donada la virulència del brot i la quantitat de futbolistes afectats, el següent partit programat, el corresponent a la jornada 8 del grup 3A de la Segona Divisió B, i que havia d’enfrontar els homes de Nacho Castro amb el Badalona a Prada de Moles, tampoc es disputarà. Per tot plegat, i tenint en compte que l’FC Andorra tenia jornada de descans en la jornada 9, a disputar el cap de setmana del 13 i 14 de desembre, l’equip estarà tres setmanes sense competir, amb l’agreujant que això comporta de cara al campionat i a lluitar en igualtat de condicions amb la resta dels equips pels objectius a final de temporada. En aquest sentit, per tant, l’equip estarà aturat competitivament parlant fins el compromís de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, el 16,17 o 18 de desembre a l’Estadi Municipal El Plantío, davant el Burgos CF.Ara, la plantilla tricolor, bàsicament els jugadors infectats –Rubén Bover i la resta–, hauran de romandre un mínim de 10 dies confinats al seu domicili. En qualsevol cas, cada jugador tindrà un pla especialitzat i preparat per tal de poder treballar a casa, tal com va passar durant el primer confinament, sorgit del primer brot, a final de setembre. Només els jugadors que ja han passat la malaltia –Casadesús, Martí Vilà, Adrià Vilanova, Nico Ratti, Pau Martínez i Borja Herrera– podran entrenar-se i sortir a l’exterior, però sempre de manera individualitzada. Entre els dos brots i algun cas aïllat, el virus ha estat tan contundent a l’equip que, ara per ara, no arriba a la desena la xifra de futbolistes que, afortunadament, s’han pogut lliurar de patir la malaltia.El segon brot es va originar després del partit de dissabte davant l’Olot. Aquella nit, Rubén Bover va començar a tenir símptomes compatibles amb la Covid-19 i l’endemà se li va fer una prova que va donar dilluns com a resultat el primer positiu de la nova onada. El club va informar la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i el mateix UE Olot del positiu d’un jugador tricolor i es va engegar el protocol. De fet la plantilla olotina es va fer proves PCR dilluns i van resultar tots negatius i, a més, ahir va disputar un partit ajornat en el seu dia pels tres casos de coronavirus que hi van patir. L’Olot es va desfer del Barça B al seu Municipal (2-1).