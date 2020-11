Un espai del Centre Esportiu d'Ordino acull sis simuladors d'automobilisme que també estaran oberts al públic

Actualitzada 26/11/2020 a les 19:04

Redacció Andorra la Vella

L'Automòbil Club d'Andorra (ACA) ha inaugurat a Ordino el primer centre de tecnificació digital. Juntament amb l'empresa andorrana Virtual Sim Racing, s'han instal·lat sis simuladors en un espai de 200 metres quadrats del Centre Esportiu d'Ordino. En una primera fase, estarà obert fins al 15 de gener i la instal·lació servirà per incorporar un nou model d'entrenament al Programa de Joves Pilots ACA. Amb tot, els simuladors estaran oberts per a tothom a banda de servir com a centre de tecnificació.



"Per a la divisió esportiva de l’ACA, la posada en marxa del Centre és un pas ferm cap al futur, ens permet explorar de manera real el ‘motorsport’ digital i oferir un complement imprescindible en la formació de joves pilots", ha indicat el president de la comissió ACA Esports, Denis Marot. De la seva banda, el secretari general de l'entitat, Toti Sasplugas, indica que "és, d’entrada, un laboratori perfecte on assajar totes les oportunitats de l’automobilisme digital i dels esports electrònics. Permet fer un gran salt qualitatiu en els entrenaments dels nostres joves pilots i ens

permet començar a construir una nova i àmplia base de pilots ‘digitals’, que entrenin i competeixin en el món digital". A més, Sasplugas assenyala que "el Centre serà el punt de partida des d'on explorarem tots els camps de l’automobilisme digital, com la creació de campionats i la construcció de simuladors, i un banc d’assaig del projecte que compartim amb la FIA per desenvolupar la disciplina de muntanya en l’entorn digital".