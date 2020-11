Satisfacció entre els clubs pel retorn de la Lliga Multisegur

La federació va reunir-se ahir de manera telemàtica amb totes les entitats

La Lliga Multisegur Assegurances tornarà diumenge després de l’aprovació del Govern per a la represa de la competició, i de més de quatre mesos d’absència, una notícia que ha arribat als clubs amb satisfacció després d’una llarga pretemporada. El curs passat va finalitzar a finals de juliol, i entre finals d’agost i principis de setembre la majoria dels equips van arrencar ja amb els entrenaments de pretemporada.



Rodri, el mànager esportiu de l’Inter Escaldes, va manifestar que “és molt positiu poder tornar perquè és el que vol el jugador, però sempre que hi hagi seguretat, i per això s’ha fet ara