Riart encapçalarà la federació de ciclisme quatre anys més

La seva ha estat l'única candidatura que s'ha presentat per presidir l'ens

Actualitzada 25/11/2020 a les 20:01

Redacció Andorra la Vella

Gerard Riart continuarà quatre anys més com a president de la Federació Andorrana de Ciclisme. La seva candidatura, que arriba de part de l'Agrupació Ciclista Andorrana, ha estat l'única que s'ha presentat una vegada ha expirat el termini per presentar les llistes. La nova junta, que prendrà possessió del càrrec el proper 1 de desembre, està formada per Àlex Bellera (vicepresident), Edur López (secretari), Carles Turné (tresorer), i Douglas Pate, Souad Djamila Rezkallah i Xari Rodríguez (vocals).