Professionalitzar l'Inter, objectiu de Rodri

Actualitzada 25/11/2020 a les 07:00

Marc Basco Andorra la Vella

L’Inter Club d’Escaldes va presentar ahir el nou mànager esportiu, Antonio Rodríguez Saravia, Rodri. Exjugador del Nàstic, Lleida o Olot, ha estat també entrenador a Saragossa, Cadis o Girona (com a segon), i a Tarragona o Extremadura, i arriba al club escaldenc amb l’objectiu de professionalitzar-lo. “La proposta era atractiva pel que fa al creixement del club”, va assenyalar Rodri, i va afegir que “hem creat aquest càrrec que supervisarà cada departament i esperem que això esdevingui un creixement”.



Rodri no serà el tècnic del primer equip com a tal, paper que faran Otger Canals i Josep Manel Ayala, però treballarà colze a colze amb ells, i va destacar que “ells seran els màxims responsables de l’equip, però sota la meva supervisió.