Positiu i partit ajornat

Actualitzada 25/11/2020 a les 07:02

L'ATLÈTIC ESCALDES, QUE NO DEBUTARÀ A LA LLIGA FINS AL 9 DE DESEMBRE, TÉ JA VUIT POSITIUS

La Covid-19 ha assotat seriosament l’Atlètic Escaldes, tal com vam explicar ahir al Diari. Els casos en l’equip escaldenc, malauradament, han augmentat ja fins a vuit -dilluns n’eren cinc- i tota la plantilla roman aïllada als seus respectius domicilis. A més, un dels vuit afectats no és jugador, però també va tenir contacte directe amb el virus. En principi, l’equip haurà d’estar confinat fins a l’1 de desembre i ja el dia 2 han de reprendre els entrenaments i començar a preparar el primer partit de la Lliga Multisegur davant la UE Santa Coloma. En aquest sentit, el Govern va informar ahir als clubs implicats que el partit que enfrontava escaldencs i colomencs corresponent a la primera jornada de la Lliga Multisegur quedava, evidentment, ajornat a causa del brot de coronavirus que està patint l’equip que dirigeix Luis Blanco. La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va comunicar la nova data en què es disputarà el partit, el 9 de desembre.

L’FC Andorra pot començar a patir un nou brot de coronavirus. Després de la detecció de set casos a la plantilla -sis en el primer brot originat després del partit de pretemporada davant l’Olot - i, evidentment, jugadors que ja han superat la malaltia, ahir es va conèixer que el capità tricolor, Rubén Bover, havia donat positiu per Covid-19.El migcampista va començar a patir els primers símptomes la nit de dissabte a diumenge i ja no va participar en la sessió de recuperació que el tècnic, Nacho Castro, havia programat l’endemà de la victòria davant l’Olot a Prada de Moles. Bover va disputar 70 minuts davant el conjunt garrotxí i la seva participació a l’enfrontament ha pogut significar la transmissió del virus a altres jugadors. Donades les circumstàncies, i tal com marca el protocol de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), la plantilla tricolor ha quedat confinada, almenys, fins a conèixer avui els resultats de les PCR que van passar ahir a la tarda. En aquest sentit, el partit de lliga del grup 3A de Segona Divisió B que diumenge havia de disputar l’FC Andorra al Municipal Sagnier davant l’AE Prat ha quedat ajornat, tal com farà oficial avui mateix l’RFEF. L’entitat, en el moment que es va conèixer el positiu de Bover, ja es va mobilitzar per mantenir les mesures escaients i que marca el protocol i els jugadors han quedat confinats a casa a l’espera de com evolucionen els esdeveniments.Malauradament, tot fa pensar que el de Bover no serà l’únic positiu d’aquest nou brot i és en aquest punt quan el club pot demanar l’ajornament del seu partit més immediat, en el cas tricolor el del Prat, i serà l’RFEF qui confirmarà la decisió i es buscaria una nova data per a la disputa de l’enfrontament. El protocol de l’RFEF assenyala que la tornada a l'activitat, i molt especialment a les competicions, requerirà l'autorització corresponent de l’ens espanyol i obliga a aportar “la corresponent documentació mèdica acreditativa de l’existència objectiva d'una situació que no compromet la salut, ni de la persona afectada, ni d'altres persones amb les quals pogués tenir o arribar a tenir contacte en l'activitat esportiva”.Arran del positiu de Bover, aquesta és la segona vegada, en principi, que la plantilla tricolor ha de quedar aïllada i fer quarantena, ja que a finals de setembre van estar 10 dies confinats a causa del primer brot i van haver d’aturar l’activitat fins a la mateixa setmana de l’inici de lliga davant el Llagostera. Només hi ha un jugador, ja recuperat i que ja es va exercitar diumenge, que va contraure el virus com a cas aïllat i diverses setmanes després de l’aparició de l’esmentat primer brot.Curiosament, l’Olot és l’equip que es troba en l’horitzó de l’FC Andorra en els dos brots, el primer, i aquest segon que es podria iniciar. Els olotins van passar dilluns les proves i plantilla i staff tècnic han donat tots negatiu i, per tant, queden lliures de qualsevol afectació. Avui juguen al seu Municipal davant el Barça B un dels partits ajornats pels tres casos de Covid-19 que es van donar fa unes setmanes al vestidor del conjunt de Raúl Garrido.Mentrestant, el que havia de ser el rival dels tricolors diumenge, l’AE Prat, roman a l’espera. Al tancament d’aquesta edició, l’entitat potablava sí que tenia constància del positiu a l’FC Andorra però no tenien encara cap informació oficial ni del club tricolor ni de la RFEF. Tot i no ser gaire optimistes de cara que el partit es pugui disputar, durant la jornada d’avui esperaven ser informats de l’ajornament del partit.