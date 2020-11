L'Andorra Winter Rally 2020, cancel·lat

L'ACA pren la decisió arran de les restriccions de mobilitat als països veïns i la dificultat per creuar la frontera

Actualitzada 24/11/2020 a les 13:23

Redacció Andorra la Vella

L'Automòbil Club d'Andorra (ACA) ha anunciat que l'Andorra Winter Rally 2020, que s'havia de disptar el 19 i 20 de desembre, finalment no es realitzarà. Davant la situació actual de la crisi sanitària, i la incertesa de la seva evolució, l'entitat ha decidit cancel·lar la prova d'aquest any. Les restriccions de mobilitat dels països veïns i les limitacions per creuar la frontera han estat la principal motivació d'aquesta decisió, per a la qual també s'ha tingut en compte les restriccions que hi ha per fer competicions esportives i la pressió sobre el sistema sanitari.



La llista d'inscrits ja estava tancada, i l'ACA ha anunciat que es retornarà el cent per cent dels drets d'inscripció a tots els participants. Ara, es treballa en què l'any vinent es pugui celebrar una nova edició de l'Andorra Winter Rally.