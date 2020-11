El capità de l'FC Andorra, Rubén Bover, positiu per Covid-19

El club tricolor està a l'espera de més resultats

Actualitzada 24/11/2020 a les 18:52

Redacció Andorra la Vella

El capità de l'FC Andorra, Rubén Bover, ha donat positiu per coronavirus en els últims tests realitzats a la plantilla tricolor. El club, a més, està a l'espera de conèixer els resultats de més proves, i no es descarta que hi hagi més futbolistes contagiats.



El conjunt de Nacho Castro ha de jugar diumenge al migdia al camp de l'AE Prat, però tot apunta a que el partit s'acabarà ajornant.