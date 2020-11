Francesc Solana critica les finestres de la FIBA pel risc de lesions per als jugadors tricolors després de la inactivitat a causa de la Covid-19

Neguit amb l'èxode Els jugadors del MoraBanc Andorra celebren una victòria al Poliesportiu. Fernando Galindo

Actualitzada 23/11/2020 a les 07:02

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra va tornar a la competició amb dues victòries després del brot de coronavirus que va patir l’equip, i gairebé sense temps d’adonar-se’n l’equip s’haurà de tornar a aturar, ara per la finestra FIBA de partits de classificació per a l’Eurobasket, l’Afrobasket, i el Mundial que farà que sis jugadors dels del Principat vagin amb les seves seleccions.



Si ja habitualment aquestes interrupcions de la competició no són gaire agradables per als clubs, enguany encara menys amb la situació que es viu amb la pandèmia, tal i com ho va manifestar ahir el director general de l’entitat tricolor, Francesc Solana, en declaracions al Diari. “És una irresponsabilitat de la FIBA que facin viatjar jugadors pel món”, destacava Solana, que afegia que “tot l’esforç que estem fent els clubs per poder seguir endavant ara es pot veure trencat pel risc de contagi i per les lesions”. Aprofundint en el cas dels tricolors, el dirigent va manifestar que “dels sis jugadors nostres que marxen, cinc han tingut la malaltia i no estan en les millors condicions”, i va cloure que “venen sense gairebé ritme i això fa que pugui haver-hi un risc alt de lesions”. Les de Solana no van ser les úniques crítiques a la inoportuna aturada i, per exemple, l’extècnic del MoraBanc actualment al San Pablo Burgos va assenyalar que “ara toca tancar els ulls i esperar que quan els obri, els que marxen amb la seva selecció tornin amb salut”, fent referència al neguit respecte a la situació actual.



L’èxode dels tricolors serà finalment de sis i no pas de set jugadors, ja que Oriol Paulí va quedar fora de la llista de convocats definitiva d’Espanya que va anunciar ahir Sergio Scariolo. Amb el combinat nacional del país veí del sud sí que aniran Nacho Llovet i Tyson Pérez, que s’enfrontaran a Romania i Israel en duels de classificació per a l’Eurobasket del 2022. Tomasz Gielo defensarà els colors de la selecció polonesa, i tindrà els mateixos rivals que els seus companys d’equip, mentre que l’últim internacional europeu és Haukur Palsson, que disputarà partits de la primera ronda del Premundial contra Luxembug i Kosovo. Per últim, el MoraBanc tindrà dos jugadors al continent africà, ja que Malik Dime i Clevin Hannah jugaran tres matxs de classificació per a l’Afrobasket amb Senegal contra kenia, Moçambic i Angola.



La resta de jugadors del MoraBanc Andorra se seguiran entrenant sota les ordres d’Ibon Navarro a l’espera que es reincorporin els companys, tot i que només es preveu que es puguin fer un o dos entrenaments amb la plantilla al complet abans del proper partit, el 3 de desembre contra el RETAbet Bilbao Basket.



Marcant el camí a seguir

Pocs esperaven el retorn que van tenir els tricolors a la competició amb dues victòries als dos partits jugats després del brot de Covid, i Francesc Solana creu que és el recorregut que ha de seguir l’equip. “Aquest és el camí, competir sempre. Hi ha dies amb jugadors que estan millor o pitjor, però tots han demostrat que volen estar aquí i ho donen tot”, va reflexionar el director general, i va afegir que “quan l’equip ha tingut dificultats sempre ha fet un pas endavant i no s’ha posat al darrere d’una excusa. El valor és una de les nostres virtuts com a equip i n’hem d’estar satisfets”.



L’aturada és sempre un bon moment per fer un primer balanç de l’equip, tot i que enguany la situació ve clarament marcada pel coronavirus. L’equip és 11è a l’ACB amb quatre victòries en vuit partits i amb quatre duels ajornats, mentre que a Europa el balanç és de tres triomfs en sis partits, i la classificació pel Top-16 està ben a prop. Sobre aquest inici de curs, Francesc Solana va assenyalar que “està sent un curs marcat per les dificultats ja des de l’inici perquè vam començar sense el nostre jugador referent, però l’equip demostra coses bones, és sòlid i cada dia es troba millor, sobretot els nous”. Per últim, va destacar que “ara hem de recuperar partits al desembre i hem de sumar el màxim, sobretot a la lliga, que és el més important”. El primer balanç és bo, però això no acaba aquí i ve un retorn de vertigen amb 16 partits en 37 dies.