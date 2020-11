Mimi Gutiérrez acaba 48a a la Copa del Món de Levi

Mimi Gutiérrez va tancar la doble cita de la Copa del Món d’eslàlom amb una 48a posició a Levi que no li va permetre el pas a la segona mànega ni lluitar pels punts, tal i com era el seu objectiu abans d’arrancar el circuit mundial.



A la baixada d’ahir, l’esquiadora va marcar un temps de 57”01 que va millorar les seves prestacions de dissabte, però que no va ser suficient per finalitzar entre les 30 primeres posicions. El seu registre va quedar a 2”69 del millor de la primera mànega, obra de l’eslovaca Petra Vlhova, i a 0”87 de l’austríaca