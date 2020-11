Les competicions es reprendran progressivament a partir de dissabte

Salut cribrarà uns 200 esportistes setmanalment amb tests d'antígens

Actualitzada 23/11/2020 a les 18:51

Redacció Andorra la Vella

Les competicions esportives es reprendran de manera progressiva a partir d'aquest dissabte 28 de novembre. Així ho ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, en la roda de premsa d'actualització de les dades epidemiològiques d'aquesta tarda. Riva ha precisat que la represa serà tant en esports col·lectius com individuals i en un primer moment només es farà en les categories sènior, juvenil/júnior i cadet. De moment, però, hi ha molts equips que competeixen tant a Catalunya com a França que no reprendran les competicions de moment.



La voluntat de l'executiu és que aquesta represa es faci amb la màxima seguretat possible, per la qual cosa Govern ha decidit integrar la població esportiva en l'estratègia d'hivern de cribrar un 40% de la població setmanalment. Així doncs, es faran tests d'antígens de manera setmanal a tots els esportistes i equips tècnics que hagin reprès la competició d'acord amb un protocol establert entre el ministeri i les federacions. Això suposarà al voltant de 200 cribratges per setmana. En aquest sentit, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que el cost de cada test d'antigen és de 4,5 euros i el global puja fins a sis euros.



Cal recordar que la població esportiva ja es va cribrar amb TMA a principis de la temporada. Amb tot, el passat 8 d'octubre es van suspendre les competicions, tret dels equips professionals, és a dir el BC MoraBanc i l'FC Andorra. Altres esportistes sènior també podien competir de manera puntual, amb l'autorització del ministeri de Salut i Esports. Ara es generalitzarà més la pràctica esportiva, començant per la Lliga Multisegur Assegurances, que arrencarà aquest diumenge. També es reprendran la Lliga Unida i la de futbol sala.