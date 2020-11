La FAF rebrà 750.000 euros per disputar la Nations League

Actualitzada 23/11/2020 a les 07:00

Marc Basco Andorra la Vella

La Federació Andorrana de Futbol rebrà 750.000 euros per la seva participació a la Lliga de les Nacions.



Com és habitual a les diferents competicions que organitza la UEFA tant de clubs com de seleccions, un percentatge dels ingressos que rep l’organisme pel torneig en qüestió provinent dels drets televisius, publicitat o màrqueting es destina directament als participants en concepte de solidaritat.



En funció del nivell de les seleccions i de diferents aspectes, les federacions reben una quantitat major o menor de diners, i en el cas d’Andorra, la FAF està a l’últim esglaó d’aquesta classificació juntament amb Letònia, Liechtenstein, Malta i San Marino. Les associacions que rebran un premi major són Bèlgica, Espanya, Itàlia i França amb 4,5 milions d’euros, seguides per Àustria, República Txeca, Hongria i País de Gal·les, que obtindran un total de 3 milions d’euros per la seva participació.