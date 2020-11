L'FC Andorra tanca la jornada tercer i no tindrà Rai contra l'AE Prat

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:59

Redacció Andorra la Vella

L’FC Andorra va recuperar sensacions dissabte amb la victòria contra l’Olot després del desastre final a Tarragona, i aquest triomf permet als tricolors tancar la sisena jornada del campionat de Segona Divisió B en tercera posició. El subgrup 3A, però, té una igualtat màxima, i els homes de Nacho Castro estan empatats amb el Badalona, i són només a un punt dels líders, el Cornellà i l’Hospitalet. El conjunt tricolor visitarà la propera jornada a l’AE Prat (diumenge, 12.00 hores), equip que lluita per no baixar a Tercera Divisió i que ahir va perdre a casa per la mínima 0-1 contra el Badalona.



Si al subgrup 3A hi ha una igualtat total, tot el contrari passa al 3B (d’on sortiran els rivals dels tricolors a la segona fase), ja que en aquest cas l’Eivissa és líder amb 15 punts, i l’Hèrcules segon amb 11, una circumstància que pot afectar l’FC Andorra a la següent ronda de la lliga, ja que els equips arrencaran amb els punts que hagin aconseguit a la primera fase, i pot suposar un hàndicap per als equips que es classifiquin del subgrup 3A. Encara falta gairebé una setmana pel partit, però els del Principat ja saben que no podran comptar amb Rai Marchán, que contra l’Olot va veure la cinquena groga de la temporada i haurà de complir un partit de sanció a l’espera que ho certifiqui el comitè de competició durant la setmana. El migcampista català és un dels fixos de Nacho Castro i ha disputat els sis partits que l’FC Andorra ha jugat fins al moment de la Segona Divisió B, tots com a titular.