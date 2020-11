Albert Arenas es proclama campió del món de Moto3

El resident va finalitzar en 12a posició a l’última cursa de la temporada, però va tenir-ne prou per endur-se el títol

Actualitzada 23/11/2020 a les 06:59

Redacció Portimao

El pilot resident Albert Arenas va proclamar-se ahir campió de Moto3 al circuit lusità de Portimao en una cursa en què va acabar en 12a posició. El corredor de l’equip de Jorge Martínez Aspar arribava a l’última cursa com a líder del Mundial i depenia d’ell mateix per ser el nou rei de la categoria petita, i finalment va suar de valent per obtenir el títol però la 12a posició d’ahir li va valer per superar per només quatre punts a la general Tony Arbolino i Ai Ogura.



Un cop finalitzada la cursa, el pilot va manifestar que “ha estat un patiment amb altibaixos perquè al principi estava còmode i gaudia molt pilotant”, i va afegir que “després he començat a tenir algun problema amb la goma del darrere i em costava mantenir-me sobre la moto amb la màxima inclinació”. Sobre el premi de guanyar el títol, el resident va assenyalar que “hem estat allà tota la temporada i hem donat el màxim. Ara ho he d’assimilar encara però penso gaudir del moment”, i per últim, va cloure que “no m’ho creia, he estat molt tranquil aquests dies i he intentat no pensar-hi gaire, però tinc ganes de veure tothom i estic molt feliç”.



Pel que fa a la resta de categories, el portuguès Miguel Oliveira va guanyar la cursa de casa de MotoGP, mentre que a Moto2 es va imposar Remy Gardner, tot i que el triomfador de la jornada va ser Enea Bastianini, que es va proclamar campió del món a la categoria mitjana.