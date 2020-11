Una gran segona part del MoraBanc dona el triomf a Gran Canària

El MoraBanc Andorra suma el quart triomf a l’ACB després d’una exhibició al tercer quart contra el Gran Canària amb un 6-25 de parcial

Actualitzada 22/11/2020 a les 06:10

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc va sumar ahir un triomf d’autoritat a la pista de l’Herbalife Gran Canària (62-79) just abans de l’aturada en un duel que va estar marcat per l’espectacular tercer quart que van fer els tricolors amb un 6-25 de parcial que va acabar decantant el partit a favor seu.



El matx va arrencar trabat i sense gaire lucidesa per part dels dos equips en un duel amb poc encert per cap de les dues parts i sense gaire ritme ni continuïtat, però amb igualtat gairebé màxima. L’extricolor Andrew Albicy va obrir un primer forat de quatre punts amb un triple (14-10), però un bon final dels homes d’Ibon Navarro els va permetre apropar-se i tancar el primer període amb màxima igualtat al marcador (15-15).



El duel entrava en un intercanvi de triples que va beneficiar el conjunt local, que va aprofitar també per fer-se fort sota les anelles tant en el rebot com en els punts a la pintura. L’Herbalife va arribar a agafar una màxima diferència de cinc punts (27-22), però els homes d’Ibon Navarro reaccionaven i tornaven a situar-se davant (29-32) amb un gran Tomasz Gielo. El jugador polonès, però, s’anava carregant poc a poc de faltes, i el Gran Canària va aprofitar-ho per seguir fent mal en el joc interior, tot i que el MoraBanc va poder aturar el cop i marxar al descans només dos punts per sota (36-34).



A la represa els tricolors van canviar completament la seva cara i el joc sobre el parquet, i van capgirar el partit amb una sortida fulgurant del vestidor (0-16) que va donar la màxima diferència per als tricolors amb 14 punts amunt (36-50). Però més enllà de la millora dels homes d’Ibon Navarro, els tricolors van aprofitar el nul encert dels locals després del descans, 1/16 en tirs de camp, per obrir diferències. Els locals només anotaven des del tir lliure amb quatre punts d’Albicy, i no era fins a 1’50” per al final que aconseguien la primera i única cistella en joc del període. El MoraBanc olorava la sang, i conscient de la situació que té l’equip amb gairebé tres setmanes d’inactivitat, sabia que no es podia deixar escapar una victòria així i va augmentar la màxima diferència fins als 17 punts (42-59) just abans de l’últim quart.



El tram final arrencava amb tres pèrdues seguides d’Oriol Paulí i el somni d’una remuntada per recordar per als locals, però ni molt menys aquesta circumstància va fer perillar el triomf i els tricolors van arribar a manar per 20 punts. L’Herbalife Gran Canària va intentar maquillar el marcador durant els últims minuts, i va reduir la diferència fins als 17 punts, tot i que no va evitar que el MoraBanc sumés la quarta victòria del curs a la competició domèstica just abans de l’aturada pels compromisos de les seleccions que farà que l’equip no torni a jugar fins al 3 de desembre.



Sergi García va ser el millor amb 8 punts, 4 rebots, 4 assistències i 2 recuperacions per un 16 de valoració, mentre que el màxim anotador dels tricolors va ser David Jelínek, que va acabar amb 15 punts i tres triples.



LES CLAUS

Tercer quart

L’espectacular inici després de passar pels vestidors amb una arrencada de 0-16 va acabar sent primordial perquè el MoraBanc acabés sumant la victòria a la pista de l’Herbalife Gran Canària.



L’encert

Més enllà de la feina en defensa a la segona meitat, els tricolors van forjar també el triomf amb els bons percentatges de tir. Van encertar un 49,5 per cent dels tirs de camp intentats, pel 30 del rival.



EL VESTIDOR

"GUANYAR AQUÍ TÉ MOLT VALOR"

Ibon Navarro, el tècnic del morabanc andorra va arribar satisfet a la sala de premsa després del triomf contra el Gran Canària i va manifestar que “la primera part ha estat amb molt nivell en defensa i el fet de no tenir bons percentatges de tir no ens ha permès arribar amb avantatge al descans”, i va afegir que “al tercer quart hem demostrat que volíem guanyar i vull felicitar l’equip perquè era molt complicat”. Per últim, va manifestar que “segur que acaben a dalt i guanyar aquí té molt valor”.