El CE Sant Julià supera el Sant Sadurní i aconsegueix la primera victòria de la temporada (3-2)

Actualitzada 22/11/2020 a les 06:54

El CE Sant Julià va superar per 3-2 l’FS Sant Sadurní i va sumar la primera victòria de la temporada a la Tercera Divisió espanyola. El conjunt lauredià va avançar-se als set minuts gràcies a un gol en pròpia porteria de David Torralba, i tres minuts després, Edgar Sánchez va fer el 2-0. Miquel Poch va retallar diferències pel conjunt visitant amb el 2-1, però abans del descans Brayan Pinto va fer el 3-1.



A la represa, tots dos equips van anar a buscar el gol, però no va ser fins a l’últim minut quan el Sant Sadurní va fer el 3-2 gràcies a Eric Ranz, que acabaria sent definitiu.



Amb el triomf, els homes de Jorge Dias se situen amb quatre punts en quatre partits, a l’espera de recuperar dos duels que van ser ajornats per la Covid-19.