Mimi Gutiérrez torna a la Copa del Món amb una cita doble a Levi i l'objectiu de puntuar

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

Mimi Gutiérrez torna a la Copa del Món d’eslàlom amb una doble cita a l’estació finlandesa de Levi. La primera serà aquest matí i l’esquiadora de la FAE arrencarà amb el dorsal 40 de 69 participants, mentre que demà hi haurà una segona cursa al mateix indret.



Tot i venir d’un any complicat amb l’operació a la mà el mes de gener i les dificultats per realitzar la pretemporada a causa de la pandèmia, Gutiérrez va manifestar que com a objectiu per a les dues primeres curses “m’agradaria marcar punts d’entrada i fer dos bons resultats per afrontar la temporada diferent i mirar cap a les pròximes d’una bona manera”.



D’altra banda, el gegant FIS d’Asosa (Suïssa) on havien d’obrir ahir el curs Joan Verdú i Axel Esteve es va acabar suspenent a causa de la forta nevada caiguda sobre l’estació helvètica, i els esquiadors van tornar al país.